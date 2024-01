Dieci mesi di violenze alla ex: allontanato

Nel giorno in cui si è aperto il processo in Corte d’Assise relativo all’omicidio della giovane Anastasiia, la mamma ucraina uccisa dal marito a Fano nel novembre di due anni fa, altre vittime di violenza trovano spazio nelle cronache. Nell’ultima settimana due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri di Fano su ordine del Tribunale di Pesaro e ad un altro è stato inflitto il divieto di avvicinamento all’ex moglie: tutti colpevoli di maltrattamento in famiglia.

Nell’ultimo caso, il più recente, un 38enne fanese avrebbe fatto più volte violenza psicologica all’ex compagna, maltrattandola anche di fronte ai figli minori. Ascoltando numerosi testimoni e documentando in maniera certosina i singoli episodi vessatori, spesso consistiti in gravi minacce, i militari hanno ricostruito 10 mesi di violenza non solo verbale. L’uomo, infatti, oltre alle minacce e alle offese alla ex, ha dato sfogo alla sua rabbia e alla sua gelosia anche nei confronti di un altro uomo, arrivando a danneggiare l’auto del nuovo compagno della donna, graffiandola con una chiave. Ora dovrà rispettare la distanza di almeno 500 metri dalla donna, come da provvedimento dell’Autorità giudiziaria che gli ha inflitto la misura cautelare del "divieto di avvicinamento alla persona offesa" (ma senza braccialetto elettronico) a cui i carabinieri hanno dato esecuzione ieri, in attesa del processo a suo carico per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aggravato dall’aver commesso alcune violenze alla presenza dei figli minori (previsto dall’articolo 572 del codice penale) e di danneggiamento di autovettura. Se mai dovesse essere pizzicato ancora vicino alla ex, verrà immediatamente arrestato e condotto nel carcere di Pesaro dove ora si trovano gli altri due.

Nell’ambito delle attività riguardanti il contrasto ai reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso, infatti, nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Fano hanno anche eseguito i due ordini di carcerazione nei confronti di un 50enne fanese (resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati nel 2018, per i quali è stato condannato a una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione) e di un 43enne fanese (resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati avvenuti fra il 2016 e il 2019, per i quali è stato condannato alla pena di anni 2 e 3 mesi di reclusione). Entrambi sono stati condotti nel carcere di Villa Fastiggi.

