"Dieci milioni all’hangar, tre per rendere agibile il Benelli: ingiusto"

Due pesi, due misure. Dieci milioni di euro per il vecchio palas, tre per lo stadio, l’indispensabile per renderlo agibile e non dovere giocare in altre città le partite. Una politica, quella scelta dalla Giunta di restaurare a pezzi il vecchio impianto mettendolo a norma ogni volta per le falle che si aprono (l’ultima, quella del campo allagato, unico caso in Italia), che accontenta a metà i tifosi della Vis e gli appassionati di calcio che da anni invocano un intervento radicale e organico di riqualificazione di tutta l’area di Pantano con uno stadio moderno e accogliente. "Anche io quando ho letto le parole del sindaco sul rifacimento del campo ma non del resto – scrive Paolo Alessandrini – ho pensato che proprio non gliene può fregare di meno di questo sport e di questo stadio. Il pensiero mi è andato all’istante agli altri sport, basket principalmente, e sentire dell’ennesimo intervento a pezzi mi ha schifito. A me il basket piace, come tutti gli altri sport, ho l’abbonamento anche al calcio a 5, ma devo dire che a Pesaro le risorse vanno tutte o quasi là, al basket. Non come succede in altre città, vedi Reggio Emilia: qui non c’è volontà di portare il calcio in alto e questo è incredibile visto il movimento che c’è tra bambini, bambine, ragazze e ragazzi che ci giocano, non solo nella Vis. Si ricordano e si fanno pesare solo queste spese ridicole a confronto di quelle destinate ai vari palazzi dello sport e cittadella del basket. Incredibile. Ora il campo: ok! E noi sempre in una casa che fa acqua ovunque, inospitale, con crepe ai muri...". Roberto Cecchini mette il dito nella piaga: "Ma lo vedete o no il muro cadente, decrepito, la pista tagliata a metà, i muretti che si sbriciolano, la tribuna ospiti che quando piove bisogna metterci le assi di legno per salirci (foto), la Prato in tubi bagnata e fredda, scivolosa, il parco abbandonato. Lì dentro non c’è un’idea, ci sono toppe su toppe. Si mettano a bilancio dieci milioni come il vecchio palas e si faccia lo stadio moderno, serio, nuovo". Sarcastici i tifosi del gruppo storico: "Il sindaco porti Mattarella allo stadio a gennaio per la capitale della cultura: è così bello no?". Interviene anche l’ex presidente dell’Aiac Paolo Muratori: "Fare il terreno nuovo senza avvicinarlo alle tribune è una spesa inutile. Mi auguro che questi soldi siano spesi dentro a un progetto".

Davide Eusebi