Dieci mostre per Vitruvio : "Una per ogni libro del trattato"

Una mostra su Vitruvio in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Il Centro studi Vitruviani rilancia la proposta avanzata nel 2022, all’Amministrazione comunale (era già assessore alla Cultura Cora Fattori), ma da allora rimasta nel cassetto. "La mostra avrebbe potuto contribuire – fa notare il presidente del Centro studi Vitruviani Dino Zacchilli – a dare identità e vivacità di Fano". Il Centro studi Vitruviani ha, nel frattempo, elaborato un’idea più articolata, un vero e proprio progetto dal titolo "Showing Vitruvius, un libro all’anno".

In sostanza si tratta di una sequenza di mostre, dedicate ogni anno ad un dei 10 capitoli che formano l’opera di Vitruvio il De Architectura. Le mostre dovranno essere un mix tra tecnologie digitali di narrazione e comunicazione e disegni, dipinti, sculture manufatti. L’intenzione del Centro studi Vitruviani era quella di partire proprio quest’anno in occasione di Pesaro Capitale della Cultura 2024, con una mostra sul libro III del De Architectura "dedicato ai templi – hanno spiegano i professori Oscar Mei e Paolo Clini, l’uno attuale coordinatore scientifico, l’altro fondatore ed ex coordinatore scientifico del Centro studi Vitruviani – e dove il celebre architetto mette in evidenza come la bellezza degli edifici, così come quella del corpo umano, sia legata indissolubilmente alla simmetria, all’ordine cosmico e ai criteri espressi con proporzioni numeriche".

"Il nostro progetto – ha fatto presente il presidente Zacchilli – ha l’obiettivo di costruire, attraverso l’organizzazione delle mostre, il patrimonio di contenuti del futuro museo dedicato a Vitruvio e al suo libro". Museo della romanità che dovrebbe nascere nell’area del teatro di via De Amicis. "Il Centro studi esiste da 14 anni – ha ricordato Mei – e ci guardano con interesse più all’estero, penso agli Usa e al nord Europa, che non a Fano". "In questi anni il Centro – ha aggiunto Clini – ha svolto perfettamente il suo ruolo scientifico, ma per la divulgazione nel territorio serve qualcosa di diverso, di attrattivo come può essere l’allestimento di una mostra".

Anna Marchetti