Dieci nuovi “mulari“, la montagna rivive

Ci sono dieci nuovi “mulari“, i conduttori di mulo, certificati da un corso organizzato da Coldiretti, Associazione Allevatori Cavallo del Catria, Università Agraria della Popolazione di Chiaserna e Università delle XII Famiglie Originarie di Chiaserna.

Il mulo era il trattore dei tempi antichi, animale resistente utilizzato per raggiungere i luoghi più impervi e raccogliere la legna che si deposita nell’alveo dei fiumi. La riscoperta di un mestiere antico si coniuga con la difesa del territorio dal rischio idrogeologico nel corso per formare i primi nuovi “mulari“, conduttori di mulo, nell’ambito del progetto “Raccolta e trasporto legna con muli o cavalli“ che prevede anche il ripristino delle vecchie mulattiere, utilizzabili anche per fini turistici. Ieri mattina si è tenuta la giornata finale del corso con la prova pratica sul greto del Candigliano. I protagonisti, però, non sono soltanto i dieci nuovi “mulari“ ma anche questi fedeli animali che si rivelano fondamentali per preservare la natura e mantenere sostenibili certe attività, riuscendo a trasportare grandi carichi di legna, fino a 150 chili per viaggio.

La maestrìa del mularo consiste soprattutto nella tecnica di carico che elimina ogni rischio di sofferenza per gli animali sia nel trasporto che nell’operazione di messa a terra del legname, che grazie a una particolare tecnica avviene simultaneamente sui due lati, senza far sbilanciare l’animale.

Andrea Angelini