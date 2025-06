Dieci parcheggi in più, ora Lavagine respira

Da oggi, fino alla fine dei lavori in via delle Mura, 10 ulteriori stalli con strisce blu di via dei Morti saranno riservati a titolo gratuito a chi ha il permesso per parcheggiare nelle vie del centro storico coinvolte, direttamente e indirettamente, dalla riqualificazione in corso.

Lo fanno sapere l’assessore alla Polizia locale, Nicola Rossi, e il comandante Fabio Mengucci, spiegando che nei posteggi – che si aggiungono agli otto già riservati – potranno sostare solo i veicoli con il contrassegno per parcheggiare nelle vie: Delle mura, Budassi, Del fiancale, San Bartolo e Pozzo nuovo. Per gli altri ci sarà divieto di sosta con rimozione.

Nel comunicarlo, Rossi replica anche a Michele Felici, residente di via Budassi, che aveva denunciato l’impossibilità, per chi abita lì, di trovare parcheggio vicino a casa e che, dopo che lui aveva contattato i vigili urbani, questi avessero "multato solo auto poste fuori dagli stalli, che guarda caso erano dei residenti, costretti a metterle nel vicolo, senza comunque intralciare". L’assessore sostiene che "replicare allo ‘strano caso di via Budassi’, che strano non è, impone il dover premettere che ogni lavoro pubblico comporti disagi temporanei, e di questo si ha ampia consapevolezza. Tanto che è stata predisposta l’ordinanza per assegnare i 10 posti blu in via Dei morti, oltre a quelli già destinati ai residenti di via Budassi. Dire che si scelga di multare solo i residenti non corrisponde a verità. La Polizia locale, il 20 dicembre 2024, ha chiesto al Ministero di poter installare telecamere in uscita dai varchi del centro. L’intervento, già coperto e provvisto di progetto esecutivo, si farà appena rilasciata l’autorizzazione. Prima di proporre soluzioni che questa amministrazione persegue da mesi, sarebbe sensato informarsi e adottare un approccio meno denigratorio". All’intervento dell’assessore si aggiunge quello del comandante Mengucci: "Stavamo già ragionando anche sulla situazione parcheggi, ma servivano pure un passaggio in Giunta e con Urbino servizi. I lavori hanno acutizzato il problema della sosta in centro, in particolare vicino ai cantieri. La Polizia locale deve far rispettare, come sempre, la segnaletica presente: i controlli sono stati chiesti dai residenti, ma è ovvio che, una volta avviati, non sia possibile effettuare verifiche ’a scelta’, in deroga al Codice della strada e al regolamento approvato dal Consiglio comunale. Sostare fuori stallo è vietato per tutti, e non è possibile ignorare un tipo di sanzione rispetto a un’altra".

Nicola Petricca