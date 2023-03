"Dieci psichiatri in tutto Ne servirebbe il triplo"

Ne servirebbero 28, ma ce ne sono solo 10. Sono gli psichiatri in servizio a Pesaro e Fano, ai quali si aggiunge un altro medico del centro dei Disturbi del comportamento alimentare. Tutto ciò a fronte di un costante aumento dei disturbi connessi alla salute mentale. Lancia l’allarme Andrea Biancani, vicepresidente dell’assemblea regionale: "I servizi vanno a rilento, i pazienti e le famiglie sono esasperati. E d’altra parte il personale è costretto a carichi insostenibili". "Da anni – argomenta – sono in costante crescita i problemi connessi alla salute mentale per i quali è necessaria una presa in carico da parte del servizio sanitario. Eppure negli ultimi tempi si è assistito a una progressiva diminuzione di medici in servizio che sta rallentando il funzionamento dei reparti mettendo in difficoltà malati, famiglie e personale". Biancani ha presentato una nuova interrogazione: "Chiedo alla Regione di mantenere la promessa di potenziare i servizi di cura per la salute mentale. L’assunzione di alcuni medici, dopo il concorso del 2022, non è stata sufficiente dato che sono continuati pensionamenti, dimissioni e trasferimenti".