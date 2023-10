Dieci tentate truffe. Ma i nonnini non ci cascano

Ben 10 tentativi di truffa a danno di anziani in una sola giornata a Monte Porzio, ma nessuno è andato a buon fine perché loro, le vittime individuate dai malfattori, anziché ‘abboccare’ hanno capito che c’era del marcio e hanno chiamato tutte i carabinieri. E’ successo nella giornata di mercoledì, quando 10 vecchietti della zona, tra gli 82 e i 90 anni, residenti alcuni nel capoluogo comunale e altri nella frazione di Castelvecchio, sono stati raggiunti al telefono di casa da chiamate dal copione molto simile. "Buongiorno sono l’avvocato ‘tal dei tali’ (oppure il maresciallo, ndr), suo figlio è stato coinvolto in un grave incidente. Per evitare denunce e conseguenze penali c’è da pagare una somma", dopodiché la chiamata proseguiva dicendo che un incaricato sarebbe passato a riscuotere a casa di lì a poco. Ma tutti i nonnini, come detto, hanno avvertito i carabinieri direttamente, oppure un congiunto che poi ha allertato l’Arma. Cosicché i tentativi di fregarli sono andati a vuoto e, per di più, ora i militari sono sulle tracce dei truffatori. Se, a differenza di qualche tempo fa, tutti gli anziani hanno reagito con lucidità ai possibili raggiri, il merito va dato anche agli incontri informativi contro truffe e furti che la Compagnia dei carabinieri di Fano sta tenendo nel territorio di sua competenza e che, in questo autunno, sono decollati proprio a Castelvecchio di Monte Porzio, con il comandante Lorenzo Chiapperini (foto) nelle vesti di ‘docente’ domenica 15 ottobre in chiesa. Dopodiché si è tenuto un analogo incontro a Mondavio tenuto dal luogotenente Pasquale Castigliego e un altro a Frontone con il maresciallo Paolo Ciabochi.

s.fr.