Diecimila euro a chi smaltisce l’amianto

"Anche per il 2025 il Comune erogare i contributi ai cittadini che rimuovo e smaltiscono l’amianto". Ad annunciarlo sono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Maria Rosa Conti, in occasione della giornata Internazionale dedicata all’Ambiente (foto). Per il 2025 i soldi stanziati sono 10 mila euro, a fronte dei 30mila euro del 2024. Il contributo coprirà il 50% della spesa documentata, sino ad un massimo di 1.500 euro (500 euro in più a persona rispetto allo scorso anno) per ogni singolo intervento, con divieto di suddivisione artificiosa in stralci". Il contributo non include l’eventuale costo di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera. La realizzazione dell’intervento (per cui fa fede la data riportata nel formulario di identificazione rifiuti firmato), deve essere successiva al 4 giugno 2025. La scadenza del bando è prevista per il 1 ottobre 2025. La domanda dovrà essere presentata dalla ditta specializzata.