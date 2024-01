Diego Baraccano e le “Follies“ tra gag e umorismo raffinato

Domani la magìa delle fiabe coinvolgerà Sassocorvaro: per la rassegna di Amat “Andar per Fiabe“, alle 17 nel teatro della Rocca ci sarà lo spettacolo “Follies“, di e con Diego Baraccano. Lo spettacolo è pensato per bambini dai 4 anni in su e mescola tutte le arti di strada in un turbine di divertimento: il giocoliere, il funambolo, il mangiafuoco e il clown equilibrista si uniscono e il palcoscenico si anima con gag e sketch irresistibili, dove grandi e piccini saranno rapiti dall’umorismo, dall’incredulità e dall’ironia che caratterizzano questo spettacolo unico. Per informazioni: Amat uffici di Pesaro tel. 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it Prevendite biglietti online su vivaticket e biglietteria del teatro aperta domenica dalle ore 16. Posto unico numerato adulti 5 euro, ridotto 0-3 anni 1,50 euro.