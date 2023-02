Dietro i cantanti, brilla lo staff di Ebrand srl

C’è un po’ di Pesaro e dei suoi giovani al Festival di Sanremo col gruppo di Ebrand srl, con sede a Villa Fastiggi, azienda leader per la fornitura e commercializzazione online di prodotti cosmetici, nails, lashes e attrezzature a proprio marchio dedicati al settore dell’estetica. Uno staff di 25 ragazzi sono impegnati in questi giorni febbrili nella preparazione delle cantanti e dei cantanti da un punto di vista estetico. E grazie all’apertura di un’area del parco di Villa Nobel

all’ingresso del pubblico, tantissime persone assistono in diretta alle attività in corso. Inoltre all’interno del parco è stata allestita una speciale postazione radio dalla quale gli speaker delle radio trasmetteranno in diretta insieme a ospiti e cantanti. E proprio questo ha fatto nascere l’iniziativa "Oltre il Festival" che ha permesso di vedere all’opera il ’Consorzio Idee Itineranti’, team di professionisti della creatività e della produzione di eventi che stanno dimostrando in questi giorni tutti il loro valore tra cui la Ebrand drl per il settore Beauty dove impazza l’ambassador Michela May, meglio nota come “la coach delle unghie”, professionista stimata e riconosciuta a livello nazionale per il suo metodo brevettato di ricostruzione unghie “effetto nessun effetto”. Si occupa della cura e trattamento delle mani degli invitati all’evento. Per realizzare i trattamenti, Michela e il suo staff utilizzeranno gel da ricostruzione firmati “La coach delle unghie” realizzati in esclusiva da Ebrand, in abbinamento ai gel polish “Ebrand Evo Nails” e ai Cosmetici di “Spa Manicure Evo Nails”. E tutto questo, già nei primi due giorni del Festival, sta già riscuotendo grande apprezzamento dalla specialissima "clientela". L’impegno arriverà fino a sabato 11 negli splendidi saloni interni, nella luminosa veranda e anche nel parco dove troveranno posto le attività delle emittenti radiofoniche e degli altri sponsor protagonisti con un palinsesto quotidiano ricco di proposte e momenti unici che si riconoscono in radiomediaset.

Nelle diverse postazioni all’interno della villa, tra il salone al piano terra, la veranda e i salotti al primo piano, nel corso di tutta la giornata i conduttori di Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno accoglieranno gli artisti in gara al Festival, ospiti, influencer e con loro chiacchiereranno di attualità, costume, benessere e bellezza con un occhio fisso sul Festival della canzone italiana. Insomma, i ragazzi pesaresi della Ebrand hanno risposto sì all’appello di essere per una settimana al centro del mondo musicale italiano per renderlo ancora più magico e affascinante.