Dietro le quinte del Rossini: tour esclusivo al Teatro Segreto di Pesaro

“Dietro le quinte del Rossini“ è il titolo dell’iniziativa proposta da Ente Olivieri in collaborazione con Amat e Rossini Opera Festival. La IX edizione del Grand Tour Cultura Marche è un tributo ai teatri all’italiana col titolo di “Marche, Terra dei Teatri“.

A Pesaro oggi è programmata una passeggiata nel Teatro Segreto: l’evento, diviso in due momenti, prevede uno speciale tour di quasi due ore, per il quale sono stati attivati due turni, alle 10 e alle 15 (già sold out), che farà conoscere gli angoli più reconditi del teatro, sotto la guida di Cristian Della Chiara, direttore generale del Rof.

Alle ore 12 nella Sala della Repubblica, saranno le carte del Fondo Rossini custodito nella Biblioteca Oliveriana a "salire sul palco", raccontando, grazie a fotografie e documenti d’archivio, la storia del teatro, attraverso le voci di Brunella Paolini, direttrice dell’Ente Olivieri, Arianna Zaffini, archivista, ed Eleonora Rubechi Mensitieri (lettrice).

Info 338 4324889 (solo WhatsApp).