Dietrofront della presidente regionale: "Ecco perché è andata così"

"E’ un peccato che Pesaro non abbia rinnovato la richiesta – aveva detto l’altro ieri Cristiana Nardi, presidente e coordinatrice regionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’ –. La richiesta sarebbe dovuta partire sei mesi prima della scadenza, forse si è trattato di una dimenticanza". Salvo poi precisare meglio e scrivere ieri, in una nota, una versione completamente diversa rispetto a quanto ci aveva dichiarato al telefono quando l’avevamo contattata per verificare la segnalazione dei consiglieri di circoscrizione. Ed è stata lei una delle cause del cortocircuito.

"Desidero precisare quanto emerso nell’articolo del 18 febbraio 2025. Non è facile fare comprendere le dinamiche regolamentari interne ad una associazione complessa e articolata come I Borghi più belli d’Italia con una telefonata (e se ieri ci avesse risposto al telefono gliene avremmo chieste altre, di precisazioni ndr), tengo a ribadire che l’iter di valutazione ed esclusione dei borghi è gestito dal nazionale. Fiorenzuola di Focara non rientra più tra ‘I Borghi più belli d’Italia’, perché secondo lo statuto dell’associazione ci può essere un solo ‘Borgo Ospite’ per ogni regione. Questa qualifica è valida per due anni rinnovabili solo nel caso non vi sia richiesta da parte di altro comune con più di 15 mila abitanti della stessa regione. In questo caso Torre di Palme, borgo del comune di Fermo, avendo i requisiti è stato ammesso, su richiesta del comune di Fermo, con delibera del Consiglio Direttivo nazionale del 14 novembre 2024, comunicata ufficialmente al comune di Pesaro il 16 dicembre 2024, come Borgo ospite per la regione Marche, per gli anni 2025-2026. Il candidato Borgo Ospite è soggetto a valutazione come per i soci ordinari, se il candidato non ha i requisiti non viene ammesso e il Borgo Ospite in essere può rimanere. Voglio inoltre precisare che la citata scadenza del 30 giugno, si riferisce alla data di scadenza del pagamento della quota associativa che è condizione necessaria per rimanere nell’associazione e che il comune di Pesaro ha ottemperato".

Fiorello Primi, presidente nazionale dell’associazione "I Borghi più belli d’Italia" conferma le dichiarazioni di Nardi e aggiunge che "in effetti a metà dicembre è stato comunicato al Comune di Pesaro, che Fiorenzuola di Focara non era più ‘Borgo Ospite’ per l’ingresso di Torre di Palme (Fermo). II Comune di Pesaro avrebbe avuto tempo fino a fine anno per rinnovare la richiesta, a quel punto del tutto inutile, di rinnovo".

ant. mar.