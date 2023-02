Dietrofront in viale Alighieri Si riaccende l’ira dei residenti

di Anna Marchetti

"Non sono né fragile, né poco coraggiosa. La sperimentazione c’è stata e quando sono venuti da me gli operatori, preoccupati del calo del lavoro, a chiedermi se era possibile recuperare qualche parcheggio, pur mettendo in sicurezza i pedoni, io ho chiamato un tecnico del Comune per sentire quale poteva essere la possibile alternativa". Così l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori spiega com’è nata l’idea di eliminare in viale Dante Alighieri, nel tratto da via Bramante a viale Battisti, la pista ciclabile appena realizzata per allargare la carreggiata, recuperare 12 dei 39 parcheggi che si perderanno e creare un percorso pedonale protetto con dei paletti.

Soluzione che, ovviamente, non è piaciuta a quella parte dei residenti che in questi anni si sono battuti per mettere in sicurezza la via e che vogliono mantenere pista ciclabile e percorso pedonale. Dopo gli esercenti anche gli abitanti di viale Alighieri hanno chiesto di incontrare l’assessore Brunori e l’appuntamento è già stato fissato per questa settimana. Contro la retromarcia del Comune si esprime Forbici che insiste perché sul lato monte della strada si lascino "marciapiede e ciclabile, almeno fino a quando la riqualificazione di viale Adriatico non permetterà di avere una ciclabile a doppio senso di marcia". "Non stiamo parlando di una missione su Marte – commenta il presidente di Forbici Fano Eugenio Cassiani – ma di sicurezza sulle strade pubbliche che non possono essere utilizzate come parcheggi privati".

"Non è una guerra tra settori – insiste Cassiani – e non si tratta di accontentare qualcuno, ma di sicurezza stradale e di ridare lo spazio alla gente che oggi cammina tra tavolini o in mezzo alla strada tra auto parcheggiate ovunque. A rimetterci sono sempre i pedoni e i ciclisti". Interviene anche l’ex assessore ai Lavori pubblici Fabiola Tonelli: "Capisco le difficoltà di Brunori perché con la viabilità si scontenta sempre qualcuno, ma per una vera sperimentazione servono almeno 2-3 mesi, se non sei. Forse prima di fare ulteriori cambiamenti l’assessore avrebbe fatto meglio ad aspettare, alla luce anche dell’esperienza di via Negusanti dove le iniziale proteste si sono via via spente con il passare del tempo".

"Sulla nata e defunta pista ciclabile" interviene anche il segretario della Lega Alessandro Brandoni che accusa la giunta di essere "pasticciona e di produrre disagi alla vita quotidiana dei cittadini solo per correre dietro non a una visione di città, ma una richiesta che forse doveva moltiplicare il consenso e che infine ha ottenuto l’effetto contrario".