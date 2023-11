Difendersi dalle truffe. Carabinieri in cattedra a Poderino e San Lazzaro

Proseguono gli incontri organizzati dalla Compagnia Carabinieri di Fano per informare i cittadini più fragili su come su tutelarsi da truffatori e malintenzionati. Nei prossimi due appuntamenti, in programma per questo pomeriggio alle 18 nei locali dell’associazione "Vivere Poderino" e domani alle 17 all’oratorio San Lazzaro, il luogotenente carica speciale Mario Facciolla, comandante della stazione carabinieri di Fano, illustrerà tutte le accortezze da seguire per evitare di subire truffe e furti. Tra i modus operandi vi è quello di spacciarsi per un avvocato o un maresciallo, che telefona dichiarando che un loro congiunto è stato arrestato o coinvolto in un grave incidente stradale, preannunciando l’arrivo di un loro rappresentante per riscuotere denaro e contanti necessari per evitare problemi con la legge. Tra tutti il consiglio più prezioso in questi casi rimane sempre quello di chiamare il 112. E ancora gli incontri mettono in guardia sui facilissimi furti di pin e password personali, con i quali i ladri possono eseguire prelievi sul conto della vittima.