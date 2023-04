"Difendiamo il Santa Croce" Busca (Psi) lancia la sfida a Seri

Il socialista Tiziano Busca (già direttore Urp dell’Area Vasta 1) è convinto che la tutela della salute non ha colore politico ma deve rispondere a competenza ed umanità. "In questi anni l’ospedale di Fano è stato ’smontato’ per favorire la nascita dell’Ospedale Unico. Ha perso professionisti e discipline e non ha avuto nessun investimento tecnologico" esordisce Busca rivolgendo una domanda al Presidente della Giunta regionale: "Dove sono i soldi ed i professionisti?". Nell’attesa di saperlo "invitiamo il sindaco Seri - prosegue Busca - ad istituire e coordinare un tavolo di lavoro con tutte le forze politiche cittadine per costruire una unica posizione a difesa del Santa Croce". I Socialisti considerano infatti inutili i doppioni e sostengono il valore di un progetto di integrazione tra i presidi ospedalieri della Provincia. "Occorre riconoscere - sintetizza il socialista - la centralità dell’Ospedale di Pesaro quale hub dell’UrgenzaEmergenza e confermare la centralità dell’Ospedale Santa Croce quale hub di Medicina Interna e Specialistica. Pergola sia polo geriatrico riabilitativo e si confermi la vocazione dell’Ospedale di Fossombrone quale Centro di Cure Intermedie, Ospedale di Comunità, Hospice (con aumento della disponibilità dei posti letto) unitamente a posti letto integrati tra assistenza ospedaliera- specialistica ambulatoriale -assistenza primaria". Per Busca l’Ospedale di Urbino va bene così mentre auspica per Fano "la nascita di un percorso innovativo e di integrazione anche con le professionalità dei medici di medicina generale con posti letto di osservazione breve gestiti insieme ai medici ospedalieri per favorire la risposta ai casi complessi e non gestibili ambulatorialmente". Per Busca "lo sviluppo di questo ’cloud sanitario’ dovrebbe coinvolgere anche l’Area clinica dell’Università di Ancona".