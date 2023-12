Difesa della costa a Casteldimezzo: "Dalla Regione altri 250mila euro"

"Altri fondi regionali per la difesa della costa di Pesaro – scrive il consigliere Nicola Baiocchi (FDI) –. La giunta regionale ha stanziato 250mila euro per proteggere la falesia di Casteldimezzo dall’erosione. Le rilevazioni dei tecnici regionali hanno chiarito che l’altezza del fondale a Casteldimezzo fa sì che la somma stanziata dalla Regione sia assolutamente congrua". Con la cifra di 250mila euro, l’intervento potrà essere portato a compimento. "La maggioranza di centrodestra ha posto in essere – aggiunge Baiocchi –una politica concreta sulla difesa della costa dall’erosione. E Pesaro e la sua Provincia sono state tra i maggiori beneficiari. Un segno di attenzione testimoniato anche dai fondi: circa 700mila euro di risorse stanziate dalla Regione Marche destinate alla progettazione e realizzazione di opere di difesa della costa per la provincia di Pesaro, di cui 227.235 per Pesaro. Ci saranno ulteriori fondi a disposizione ed erogati nei prossimi mesi. Dunque, non un intervento isolato – conclude Nicola Baiocchi – ma un progetto organico".