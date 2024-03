Difesa della costa,: "Bene i 4,4 milioni messi dalla Regione" La presidente Confcommercio Fano, Barbara Marcolini, esprime soddisfazione per i 4,4 milioni stanziati per la difesa della costa, elogiando il lavoro con l'assessore regionale e l'amministrazione comunale per tutelare gli investimenti privati e favorire lo sviluppo turistico ed economico.