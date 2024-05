Difese estreme: l’olio bollente costava troppo

L’ultima uscita della rubrica dedicata ai fossati delle fortificazioni ha sollevato curiosità. Tanti non sapevano che i fossati attorno alle rocche fossero anche asciutti. Eppure costoro non si erano mai domandati come si potesse condurre, nel Medioevo, l’acqua in salita sulla cima di rupi asprissime. Acqua nei fossati che circondano le rocche di pianura, niente acqua nei fossati che circondano le rocche collocate su monti elevati.

A questo punto, andando in scia, è opportuno sfatare un secondo mito definibile: “die hard“, ossia “duro a morire“: l’inossidabile olio bollente. Sull’olio bollente la letteratura pseudo-medievale si è sbizzarrita. Olio, cotto, addirittura bollito e versato (meglio “sversato“, come un rifiuto tossico) sulla testa dei nemici, dagli spalti dei castelli. Mi sovviene un vecchio film del ’76, di Pasquale Festa Campanile, intitolato “Il soldato di Ventura“, interpretato da Bud Spencer, Enzo Cannavale e niente meno che Philippe Leroy. Ad un certo punto Cannavale grida ai compagni: "Mamma mia l’olio bollente!", sicuramente l’artista pensava di "essere fritto" (ho scritto una battuta bruttissima, ma ci stava) e di perire bruciacchiato. Poi la triste, e felice, presa di coscienza.

Raggiunto dal getto esclama: "Non è bollente, è tiepido!" e Bud Spencer (alias Ettore Fieramosca) replica: "Eh no, è pipì! Che schifezza!". Questa scena, da tipica macchietta all’italiana, ha del vero. L’olio, che era costosissimo, non veniva bollito con spreco di legna e gettato. Piuttosto, sul capo degli avversari si lanciavano pietre, cadaveri, liquami, escrementi ma, sicuramente, non olio. Eppure qualcuno lanciava e spandeva fiamme incendiarie: erano i romani d’Oriente, che utilizzavano il cosiddetto "fuoco greco", ma lo affronteremo nella prossima uscita.

(puntata 312)

Daniele Sacco