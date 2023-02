Diffamazione, casa editrice nei guai

Da Siena a Pesaro. Il caso di David Rossi, il responsabile comunicazioni di Monte Paschi di Siena, trovato senza vita il 6 marzo 2013 sul selciato di un vicolo senese, sotto la finestra del suo ufficio, ha ora anche un capitolo pesarese. A processo, con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa, c’è una casa editrice con sede anche a Fano, la Robin, insieme ad altri due imputati, tra cui il giornalista Antonino Monteleone, inviato de "Le Iene" autore di un servizio che gli è già costato una condanna al Tribunale di Torino. Al centro della vicenda giudiziaria c’è una grafic novel, edita dalla Robin, in cui si ribadisce, stavolta a fumetti, la stessa tesi proposta dal servizio televisivo. Una tesi che getta ombre sull’avvocato Michele Briamonte, ex consigliere di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena (Mps), consulente della Banca vaticana (lo Ior) e managing partner dello Studio Grande Stevens. Briamonte viene accostato alla morte misteriosa di Rossi. Dopo aver denunciato la trasmissione, Briamonte, assistito dall’avvocato Stefania Nubile, ha trascinato davanti al giudice la casa editrice e anche Monteleone. La procura aveva chiesto l’archiviazione, ma Briamonte si è opposto. E ieri il giudice Gasparini ha preso 15 giorni per decidere se accogliere l’opposizione.