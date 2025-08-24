"Difficile programmare senza certezza finanziaria"

"Quest’anno ho avuto 700mila euro in meno a disposizione per il cast artistico". Non usa mezzi termini Ernesto Palacio, Sovrintendente del Rof che dall’inizio di questa 46ª edizione parla di tagli del Governo alla dotazione delle due leggi speciali e a quelli del Fus, il Fondo Unico per lo spettacolo.

Una situazione difficile per un festival di respiro internazionale che richiama pubblico per la sua unicità e specificità nella riproposizione dell’opera rossiniana e che quindi deve necessariamente proporre una rassegna di elevata qualità dagli allestimenti ai cast artistici. Sollecitato su qualche anticipazione relativa al Rof del prossimo anno, Palacio allarga le braccia: "Le faremo prima della fine dell’anno sperando di avere notizie più rassicuranti".

Ma nei giorni scorsi era stato ancora più esplicito: "E’ molto difficile programmare in queste condizioni – diceva – non possiamo pensare a cast o ad allestimenti, a questo o a quel regista, non sapendo se ci saranno abbastanza risorse". "Noi – aggiunge il direttore generale Cristian Della Chiara – Siamo un festival con i conti in ordine. Ci teniamo a che tutto torni e non vogliamo buchi nel bilancio; non è nel nostro stile. E’ certo che ai tagli annunciati, occorre aggiungere le sempre maggiori voci di spesa: energia, trasporti, affitti, acquisto di materie prime, e dunque la forbice spese-entrate si allarga inevitabilmente".

Alle previsioni si appella anche il sindaco Andrea Biancani che auspica che i soggetti istituzionali facciano la loro parte. "Il Festival è in salute e non siamo alla canna del gas. Non chiediamo maggiori risorse – ha detto il primo cittadino – ma almeno il mantenimento degli impegni attuali".

"Il Rof non è un festival qualsiasi; attrae pubblico, turisti e giornalisti da tutto il mondo e non qualifica un territorio ma il Paese. Non voglio fare polemiche – conclude il sindaco – ma spero e mi auguro che tutti i soggetti istituzionali (Governo e Regione in particolare), mantengano il loro sostegno economico. Il Comune di Pesaro lo sta già facendo e continuerà a farlo".

