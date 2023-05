"Diffidate del broker" Lui denuncia

La sua denuncia aveva mosso gli 007 delle Fiamme gialle e fatto finire sul registro degli indagati un noto pesarese di 49 anni, leader e responsabile italiano della "Corsair group international", società con cui il broker avrebbe garantito lauti guadagni con investimenti green sul bio-carburante ottenuto dalla plastica attraverso un avveniristico progetto industriale. Poi però la querelante ha continuato la sua battaglia sui social invitando a "stare lontanissimi da queste persone" con tanto di foto del 49enne, definendo lui e i suoi "influencer" che vendevano il prodotto finanziario "ladri di sogni", il broker non c’è stato ed è passato al contrattacco. Difeso dall’avvocato Andrea Dionigi ha sporto querela per diffamazione contro la sua denunciante, una pesarese. La procura però ha deciso di chiedere l’archiviazione sostenendo che la donna (difesa dall’avvocato Matteo Mattioli) avesse solo espresso il suo diritto di critica. Il 49enne si è opposto. Ieri il caso è stato discusso davanti al gip Giacomo Gasparini il quale ha preso tempo. Il legale del broker, ora indagato per il divieto di esercitare la professione di intermediazione finanziaria in quanto sprovvisto dell’abilitazione per operare sui mercati finanziari italiani, sostiene che quelle parole esulino dal diritto di critica, ma integrino il reato di diffamazione.

e. ros.