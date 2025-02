Diga di Mercatale, Giacomo Rossi interroga

Il Consigliere Regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, è intervenuto con un’interrogazione in Consiglio Regionale relativamente allo svuotamento della diga lago di Mercatale di Sassocorvaro-Auditore. "Un dato è certo – dice Rossi – lo svuotamento della diga/lago di Mercatale di Sassocorvaro di ottobre provocò la moria di quintali di pesci e fauna ittica a valle. Nella risposta ufficiale all’interrogazione, confermata anche poi nella stampa dal Presidente del Consorzio di Bonifica Michele Maiani, si afferma che lo svuotamento sarebbe stato fatto secondo con i criteri richiesti. Non credo che logica e/o le normative vigenti prevedano che lo svuotamento di una diga/lago possa comportare la moria di quintali di fauna ittica a valle. Per questo ho chiesto alla Regione di avviare la dovuta e prevista attività di controllo sul Consorzio di Bonifica, controllo in verità da me richiesto da tempo anche per altre attività".

"Sull’argomento – continua Rossi – vi è anche un’indagine dei Carabinieri Forestali che spero possano fare emergere le responsabilità. Se la fauna ittica è un bene indisponibile della collettività e se abbiamo il dovuto e doveroso rispetto agli animali, non si possono fare morire quintali di pesci soffocati da una colata di fango. Sulla diga/lago di Mercatale di Sassocorvaro, ho posto anche l’attenzione riguardo alla sua pulizia e sulla sua chiusura. Infatti, dopo l’apertura di ottobre, nessun lavoro di sfangamento annunciato è stato posto in essere dal Consorzio di Bonifica ed in vista anche della stagione estiva, la diga non è stata ancora chiusa. Anche su questo sono arrivate le “rassicurazioni“ del presidente Maiani; staremo a vedere".

"Quello che mi lascia invece più perplesso – conclude Rossi – sono le parole relative allo sfangamento che si annuncia come un processo meccanico che non prevedrebbe lo spostamento del materiale raccolto, il quale verrebbe invece diluito e rilasciato gradualmente per evitare che l’acqua del Foglia si trasformi in un mare di fango, cioè quello che invece il Consorzio di Bonifica e Maiani hanno appena compiuto e sul quale dovranno senza meno rispondere per i danni provocati".

am. pi.