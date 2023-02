Diga fai da te Pesaro, condannati titolari impresa Galeazzi: "Ma solo così scampiamo all’acqua"

Marianna e Giovanni Galeazzi sulla diga col legale Massimo Campana (foto Luca Toni)

Montelabbate (Pesaro), 9 febbraio 2023 – “Adesso basta. Non solo subiamo allagamenti da anni, ma ci siamo anche presi una condanna ingiusta dal Tribunale di Pesaro. E solo perché abbiamo messo in salvo la nostra fabbrica dall’ennesima esondazione. Anzi, non solo la nostra. Vogliamo che chi ha la competenza, ovvero la Regione, intervenga per mettere in sicurezza noi e la nostra zona. Siamo stanchi anche del rimpallo di responsabilità. Andremo in appello e fino in fondo. E non demoliremo la diga che ci ha protetto".

Fiume di rabbia. A rompere gli argini, questa volta, però non è il Foglia ma Giovanni e Marianna Galeazzi, fratello e sorella, titolari dell’omonima azienda di scavi e demolizioni, in via Lunga a Montelabbate (Pesaro). Azienda che da sempre convive accanto al corso d’acqua.

Convivenza difficile tanto che in anni è costata ai Galeazzi diversi allagamenti, danni, soldi e pure un processo finito qualche giorno fa con la condanna (del padre Anselmo e del figlio Giovanni) per abuso edilizio a 6 mesi di arresto e 6mila euro di multa, oltre che al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice ha ordinato ai Galeazzi di radere al suolo quel terrapieno di almeno 3 metri realizzato sulla curva del fiume in tutta fretta in una notte di rovesci intensi.

A ricordare quei momenti sono stati ieri Giovanni e Marianna che, insieme al loro legale, l’avvocato Massimo Campana del foro di Rimini, hanno voluto mostrare tramite il nostro giornale la “diga“ che li ha fatti finire a giudizio e chiedere l’intervento della Regione. "Era maggio del 2019 – comincia Giovanni – pioveva tantissimo e il fiume minacciava, come sempre succedeva in quelle condizioni, di esondare. Avevamo negli anni subito già tante esondazioni e allagamenti. Il punto debole è quella curva del Foglia, da cui, quando è carico, sputa letteralmente acqua che finisce per allagare la strada che diventa un fiume dove non passano più neanche le auto, mentre il piazzale della nostra ditta si trasforma in un lago. All’azienda vicino alla nostra e al frantoio va anche peggio. Quella notte stava di nuovo per succedere. Così mio padre ha preso la ruspa e ha portato terra fino a realizzare quel terrapieno alto circa 3 metri sul livello del fiume. E per fortuna è servito. Ha salvato la nostra azienda e anche quelle accanto da un nuovo allagamento e nuovi danni".

Ma una guardia zoofila a cavallo, giorni dopo, vede la diga fai-da-te che prima non c’era e fa partire la denuncia. "Finiamo a processo – continua Giovanni – e ci siamo presi pure la condanna". "Condanna ingiusta – interviene l’avvocato Campana – i miei assistiti hanno agito per un evidente stato di necessità. Ma il giudice non ha voluto riconoscerlo. Aspettiamo le motivazioni e faremo appello". Poi puntano il dito contro le istituzioni: "Abbiamo avvisato gli enti preposti con pec più volte – riprende il legale - ma non si è mai mosso nessuno. Ora manderemo una richiesta alla Regione. Deve intervenire subito per fare in modo di sanare questa diga. Qui tutta la zona rientra nel piano di dissesto idrogeologico. Il rischio a ogni pioggia è concreto. Radere al suolo la diga? Al momento, non ci pensiamo nemmeno".