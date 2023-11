Diktat Soprintendenza. All’ex Agip torna la fontana

La Soprintendenza interviene sull’ex Agip e impone il rispetto del progetto De Renzi. Dopo aver chiesto i documenti al Comune, l’ente di tutela dà il via libera all’intervento purché si osservino alcune precise prescrizioni per il recupero del progetto dell’architetto Mario De Renzi a cui si deve la realizzazione, nel 1935, della scuola Corridoni e del pertinente guardino, occupato per 50 anni dal distributore di benzina. In particolare la Soprintendenza ha stabilito che la fontana, ora al porto, una volta restaurata torni nella sua collocazione originaria e cioè nei giardini dell’ex Agip "al centro della piazza circolare" dove non dovranno esserci alberature. Con il ripristino della fontana nella sua collocazione originaria, la Soprintendenza considera "non congrua" l’installazione di una scultura all’inizio dell’area, ipotizzata dal Comune e suggerisce il rispettare dello schema originario del progetto di De Renzi. Si fa poi notare come dal progetto originario e dai relativi disegni si evinca come "il giardino fosse strettamente rapportato" all’edificio scolastico. Infine per quanto riguarda le alberature si suggerisce di utilizzare le stesse che sono già presenti su viale Gramsci e via Monte Grappa, così come andrà prevista una pavimentazione uniforme evitando al centro dell’area il "disegno reticolare".

La preoccupazione dell’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori è di riuscire ad apportare le modifiche richieste con le stesse risorse: 441mila euro (fondi Pnrr). "La ditta è pronta a partire ormai da un mese e mezzo – fa notare Brunori –, spero comunque di riuscire a concludere l’intervento prima della fine del mandato". Soddisfazione per le modifiche imposte al progetto dalla Soprintendenza esprimono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi e Giuseppe Pierpaoli che, sul tema, avevano anche presentato una interrogazione. "Importanti correttivi – fanno notare Tarsi e Pierpaoli – che propongono una impostazione stilistica affine allo spirito del progetto originario derenziano. Purtroppo la notizia non è mai stata ufficialmente comunicata alla città dalla giunta Seri, con la solita mancanza di trasparenza: come sempre accade, i componenti della maggioranza sono abili a dare enfasi alle notizie (anche minime), ma sono altrettanto scaltri a nascondere od omettere errori e gaffes". I consiglieri d’opposizione pongono l’attenzione sull’evidente errore commesso dalla giunta Seri che "ha scelto di sostituire il progetto originario derenziano con uno nuovo, senza comunicare tale decisione agli organi superiori competenti. Una scelta che ha sollevato una molteplicità di voci di protesta, unanime e trasversale, in difesa del ripristino dell’originale giardino".

Anna Marchetti