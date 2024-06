Dilettanti Nicolò Marchetti andrà a rinforzare il Gabicce Gradara

Il Fossombrone ha confermato il difensore Niccolò Urso che era stato cercato dalla Maceratese. A rinforzare l’attacco del Gabicce Gradara è arrivato una vecchia conoscenza del club, Nicolò Marchetti (foto), classe 1999. Il giocatore dopo aver mosso i primi passi nel settore giovanile, per tre stagioni è stato alla Vis Pesaro vincendo il campionato Giovanissimi regionale e segnando poi 15 con gli Juniores. Poi il ritorno come under nella seconda metà della stagione al Gabicce Gradara anche allora in Promozione fin quando gli impegni universitari a Bologna hanno costretto Nicolò allo stop prima e poi ad una attività calcistica meno impegnativa. Nella scorsa stagione Marchetti ha vinto il campionato di Seconda con il San Bartolo segnando cinque reti.

Ora, terminati gli studi, il ritorno a casa dell’attaccante. Alto 1,82, Marchetti si descrive così: "Non sono un attaccante vecchia maniera, vale a dire da area di rigore; svario su tutto il fronte offensivo, posso giocare anche da esterno o giostrare alle spalle degli attaccanti: cerco lo scambio con i compagni, gli spazi giusti per andare a prendere la palla. I gol che ho segnato sono arrivati un po’ in tutte le maniere e anche nel colpo di testa dico la mia". Il Pantano ufficializza un nuovo arrivo che andrà a far parte della rosa della prossima stagione, si tratta di Giovanni Costantini classe 2003 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Santa Veneranda, società nella quale si è formato calcisticamente. Costantini è un mancino puro che può giocare sia da terzino che da esterno sinistro, all’occorrenza può essere impiegato anche da difensore centrale ruolo nel quale ha ben figurato in più di un’occasione. Costantini nonostante la giovane età può vantare già un congruo numero di presenze da titolare nel campionato di Prima categoria e qualche gol all’attivo. L’As Carpegna calcio comunica l’ingaggio di Giovanni Morri classe 2005 proveniente dal settore giovanile del Pietracuta ed è reduce da un’ottima stagione nell’Atletico Marecchia. Il Real Altofoglia ufficializza l’acquisto per la prossima stagione del giovane 2005 Diego Brugnettini, proveniente dall’ottimo settore giovanile dell’Urbania Calcio.

La Nuova Real Metauro ha assegnato la panchina ad Andrea Ferri, ex Vismara. ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Andrea Ferri, ex Tavernelle e soprattutto Vismara. Ufficiale a Matelica l’arrivo del centrale di difesa Enrico Mistura reduce da una stagione a metà tra Tolentino e Urbania. Si separa (momentaneamente) il percorso sportivo fra il giovanissimo portiere Matteo Capomaggi classe 2005 ed il Vismara Calcio, dopo tutta una trafila nel Settore Giovanile fino ad aver meritato il ruolo di vice Melchiorri nella precedente stagione calcistica è ufficiale il suo trasferimento al Villa Ceccolini.

Amedeo Pisciolini