Dillo alla luna La ’Notte di note’ del coro ExNovo

Venerdì l’anfiteatro verde del Parco Miralfiore ospiterà alle 21,15 "Voci e musica di una notte di mezza estate". L’incontro di 70 magnifiche voci, musica dal vivo e danza per uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini, esattamente come sul palco: perché ExNovo Coro Urbano, il coro di adulti nato dal Grillo d’oro, è cresciuto senza dimenticare la base dei ragazzi. "Una realtà pressoché unica in Italia perché unisce generazioni diverse – spiega il maestro Gabriele Foschi – con l’obiettivo di raccontare emozioni attraverso la musica. Due cori che collaborano alla realizzazione di un unico percorso: la leggerezza dei più giovani che porta all’interno del gruppo vitalità e allegria, unita all’entusiasmo degli adulti, proiettano il coro Grillo d’oro dei piccoli nella sua dimensione più matura dell’ExNovo Coro Urbano. Daremo vita ad uno spettacolo che partendo dal cuore di ogni singolo corista cercherà di raggiungere il battito di ciascuno spettatore attraverso vari generi musicali, stili e suoni provenienti da altre culture, una coreografia spettacolare e storie che parlano di libertà e raccontano di solidarietà. Utilizzeremo sia la lingua inglese che l’italiano esaltando un testo che, ben arrangiato, può diventare poesia".

Una storia che prosegue, dunque, affondando le sue radici nella metà degli anni Sessanta quando la brillante intuizione di Padre Valerio Grazioli, che voleva educare i bambini alla musica, diede origine al Grillo d’oro, la cui direzione passò poi a Padre Fabio Ottaviani, diplomato in organo al conservatorio Rossini. Negli anni Settanta, con la Festa del Maestro, il coro raggiunge il massimo splendore, fino a concludere la sua parabola nel 1987. Ma nel 2018, a distanza di oltre 30 anni, la scomparsa di Padre Fabio produce un piccolo miracolo: i coristi di allora si ritrovano e l’esperienza vissuta da bambini accende il desiderio di riviverla, dando vita all’Associazione culturale Grillo d’oro con Gabriele Foschi, un ex corista diplomato in canto e musica d’insieme all’accademia Università della Musica, che assume la direzione del coro. Una nuova avventura, trasformata ed ampliata, assumendosi il compito di essere anche portatori di un messaggio positivo e culturalmente pregnante in occasione di ogni concerto, come accaduto in Piazza del Popolo durante le ultime feste di Natale. Info www.grillodoro.com

Elisabetta Ferri