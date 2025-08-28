Dimenticano il loro cane all’autogrill autostradale. Salvato e coccolato dagli agenti della polizia

Convinti di avere tutti a bordo, una famiglia in viaggio verso Milano ha lasciato per errore il cane, un meticcio di 13 anni, nell’area di servizio Foglia sull’A14, nel Pesarese. L’animale, spaesato, ha iniziato a vagare nella corsia di accelerazione tra auto e camion del controesodo, rischiando di essere travolto. A salvarlo sono stati gli agenti della Polizia Stradale di Fano, che con fatica lo hanno bloccato e messo al sicuro nel veicolo di servizio, rifocillandolo e calmandolo. Dal microchip è stato possibile risalire ai proprietari, che si erano accorti solo dopo la chiamata della Polstrada dell’assenza del cane, all’altezza di Rimini. Tornati indietro, lo hanno ritrovato in buona salute, accudito dagli agenti. Una disavventura a lieto fine: basti una distrazione in autostrada per mettere a rischio vite umane e animali.