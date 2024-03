Dimezzati i ricavi. Pesa la contrazione dei mercati mondiali

La Biesse, quotata alla Borsa di Milano, ieri ha presentato i conti economici dello scorso anno. I ricavi del gruppo meccanico che opera e costruisce macchinari per il legno, il vetro e il marmo, sono pari a 785 milioni di fatturato in flessione del 4,6% rispetto al 2022, anno che aveva chiuso a 822 milioni di euro. Il risultato netto è di 12,5 milioni di euro contro i 30,3 dell’anno precedente. Nel corso dell’assemblea del cda è stato deciso un dividendo di 0,14 euro in calo rispetto allo 0,33 del 2022. Risente questo gruppo, che ha stabilimenti produttivi anche in India, della contrazione del mercato mondiale e questo dato lo si ricava dal portafoglio ordini che a fine dicembre era di 278 milioni con un calo del 38,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. "I risultati raggiunti – dice il responsabile finanza del gruppo Pierre La Tour – testimoniano come la Biesse abbia risentito delle dinamiche negative della domanda mondiale chiudendo il 2023 con volumi inferiori a quelli del 2022 che ha rappresentato un anno eccezionale". Va detto che ad inizio anno Biesse, che è controllata dalla famiglia Selci, ha inglobato il gruppo piemontese Gmm. "L’ingresso di questo gruppo – dice l’ad Roberto Selci – ci permetterà di completare la gamma delle macchine per la lavorazione della pietra e di aumentare ulteriormente quella dei macchinari e degli strumenti per la lavorazione del vetro e degli altri materiali con nuove soluzioni industriali". L’acquisizione della Gmm, società che ha chiuso il 2023 con 120 milioni di fatturato è costata alla Biesse 70 milioni. Va detto che con la firma di questo bilancio chiude con la Biesse lo chief financial Pierre La Tourre che passa al gruppo Ferragamo. Al suo posto entra Nicola Sautto.

m. g.