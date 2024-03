Dini: "Cittadini tenuti sempre all’oscuro"

Giuseppe Dini è coordinatore regionale del Wwf e coordinatore provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie, e da sempre è un pioniere della trasparenza nell’amministrazione pubblica e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali. Discarica, biodigestore, agrivoltaico, antenne che spuntano. Sono tanti i temi in provincia. "Seguendo i vari casi emerge che in queste decisioni, dove i privati ovviamente fanno i loro interessi, c’è una figura profondamente dimenticata e bistrattata da tutti: i cittadini. Nelle numerose decisioni che vengono proposte nel nostro territorio, dal digestore di Talacchio all’impianto fotovoltaico di Sant’Angelo in Vado, dalla galleria della Guinza alla diga sul Candigliano, vedo i cittadini ribellarsi a decisioni imposte dall’alto in maniera pragmatica, senza un minimo di coinvolgimento pubblico. La Presidente della Commissione Onu per la Convenzione di Aarhus (che tratta di trasparenza e partecipazione), quando dialogammo per il fotovoltaico vadese, ha sostenuto che la partecipazione fa parte della più ampia schiera dei diritti umani. Va detto che questa Convenzione, è diventata legge nel 2001 e che la partecipazione rappresenta con l’accesso ai dati e informazioni e la giustizia amministrativa agevolata i tre pilastri fondanti della norma. Diversa è la situazione in caso di un progetto che richieda la Valutazione di Impatto ambientale, che spesso viene evitata dai committenti. In questo caso il pubblico deve essere coinvolto prima della fine del procedimento ma poi le osservazioni dovrebbero essere prese in giusto conto ed inserite nella documentazione autorizzativa". "Per poter partecipare occorre conoscere gli atti delle amministrazioni pubbliche o dei gestori privati. In caso di diniego dei documenti richiesti, occorre creare giurisprudenza: infatti è possibile il ricorso al Tar per i dati ambientali, il ricorso è gratuito".

Andrea Angelini