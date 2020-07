Pesaro, 6 luglio 2020 - Cinquanta metri d'altezza per cenare o fare l'aperitivo. Il ristorante tra le nuvole, ‘Dinner in the Sky’, dopo aver spopolato in altre città europee (e non solo), oggi è arrivato anche a Pesaro. L’attrazione, pronta a regalare a tutti i commensali un’esperienza indimenticabile, nel cuore pulsante del lungomare, campeggia in piazzale della Libertà. E ci resterà fino al 12 luglio prossimo. Una novità che, oggi pomeriggio, nel giorno dell’inaugurazione, ha attirato, di fronte alla Palla di Pomodoro, anche tanti curiosi. Per l’anteprima, con il primo test del sindaco Matteo Ricci, anche due ospiti d’onore: l’opinionista Sara Manfuso e la cantante Kelly Joyce.

«Siamo soddisfatti, ringraziamo gli organizzatori per avere scelto Pesaro - ha esordito Ricci prima di salire -. In questi anni abbiamo lavorato per accrescere l’appeal della città e attrarre investimenti privati. Dinner in the Sky era un’idea nata prima dell’emergenza Covid-19 e ora diventa una delle iniziative di rilancio». «Chi vivrà quest’esperienza avrà un’immagine unica della città, in uno dei periodi più belli dell’anno - aggiunge Ricci, affiancato dal vicesindaco Daniele Vimini -. E’ anche un segnale di ripartenza. Oggi siamo una delle realtà più sicure d’Italia, naturalmente va mantenuta molto alta la guardia. Ma siamo una città ospitale e speriamo che nei mesi di luglio, agosto e settembre si possa recuperare sul piano turistico». Quasi a ridosso del sold out le prenotazioni: «Stanno andando benissimo - spiegano Stefano Burotti ed Anna Bercea, responsabili di Dinner in the Sky -. Faremo quattro salite al giorno tra aperitivi, apericene e cene. Abbiamo scelto Pesaro come prima tappa dell’anno».

Gli organizzatori hanno messo a punto uno speciale sistema di paratie mobili per assicurare il pieno rispetto delle norme e il distanziamento interpersonale tra gli avventori che saliranno in cima alla speciale piattaforma. La durata degli eventi varia da un minimo di 30 minuti ad un'ora e 15 minuti. In tavola, i commensali troveranno varie proposte di carne e pesce. Il tutto preparato dalle mani dei migliori chef pesaresi. Come Umberto Carriera, curatore della cucina. I costi: 59 euro per l’aperitivo (mezzora di durata), 89 euro per l’aperi-cena (45 minuti), 139 euro per la cena completa (un’ora e mezzo di durata). Non mancheranno i vini del Conventino di Monteciccardo. Al loro arrivo, i commensali troveranno l'hair designer Andrea Campisi, pronto a personalizzare il look degli ospiti. Il format ideato da David Ghysels è noto ormai in tutto il mondo. I commensali sono accolti dalle hostess per la registrazione e per un aperitivo di benvenuto nella zona hospitality. Successivamente, vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Il countdown di 10 secondi precede la salita in cielo ad un'altezza di 50 metri. Prevendite disponibili su: www.dinnerinthesky.it. Info: 3279985801.