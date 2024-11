’Dio creò il Caco’ stana i talenti nascosti

Un’occasione per fare emergere talenti nascosti come ‘scrigni segreti’ sepolti molto spesso sotto la sabbia dello stereotipo e dell’indifferenza. Proprio questo intende rappresentare lo spettacolo teatrale in programma il 30 novembre al Teatro Rossini di Pesaro, alle ore 10,00 per le scuole e alle ore 20,30 per la città, dal titolo ‘Dio creò il Caco’. ""Scrigni sotto la sabbia" è un progetto che il Ce.I.S. (Centro Italiano di solidarietà) di Pesaro, in collaborazione con il Comune di Pesaro, intende proporre e realizzare insieme alle diverse realtà che gestiscono Centri Diurni sul territorio, che si occupano di disabilità fisica o psichica, attraverso una performance teatrale, per promuovere la "Cultura della solidarietà" - afferma Giuliano Ferri, direttore artistico e regista -. il progetto vuole offrire agli ospiti, educatori e volontari dei Centri Diurni del territorio, la possibilità di esibirsi, alcuni per la prima volta, su un importante palcoscenico e mostrare le proprie abilità e potenzialità, spesso sopite o nascoste".

Ad aprire il sipario sarà un testo ironico e divertente che invita il pubblico a riflettere sull’importanza del concetto di "I care", il "Mi sta a cuore" tanto caro a Don Milani. "Non vedremo uno spettacolo ma vedremo percorsi di vita di tante persone, vedremo attori, educatori, volontari, che nell’esperienza teatrale hanno trovato un valore personale, un linguaggio nuovo per esprimere la loro ricchezza - sottolinea Maria Teresa Federici, psicoterapeuta -. Il teatro non è una semplice attività educativa ma è un luogo di gioco, di ricerca, una possibilità di scoperta di sé stessi e degli altri".

Ilenia Baldantoni