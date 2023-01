Diocesi soppressa: "Decisione autoritaria"

"La decisione della Conferenza Episcopale Marchigiana di non rinnovare il vescovo della Diocesi di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado è una scelta irrispettosa verso le comunità ecclesiali e le istituzioni civili di questo territorio", dice Egidio Cecchini, segretario Confcommercio di Urbino, che aggiunge: "È stata maturata e decisa nel segreto senza alcun dialogo. Una scelta presa su presupposti errati, a cominciare dalla bassa popolazione che farebbe considerare questa area come un ramo secco. Non si tiene conto di peculiarità eccezionali di questo territorio a livello nazionale, come una Università con 16mila iscritti che aumentano di un terzo gli abitanti".

fra. pier.