Dionigi e le sfide future. L’ex rettore e i ragazzi del ’Mamiani’ per parlare di Lucrezio e rivoluzione

La locandina dice che domani alle ore 17, nell’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi a Pesaro, il professor Ivano Dionigi dialoga con gli studenti del liceo classico "Mamiani" e presenta il suo ultimo libro "L’Apocalisse di Lucrezio. Politica, Religione, Amore" edito dalla Raffaello Cortina che organizza la serata assieme al liceo pesarese.

Professore, la serata nasce per gli studenti, ma è un evento aperto a tutti. Forse perché ognuno ha il suo Lucrezio? "Guardi, le potrei dire che mentre la mia generazione voleva uccidere i padri, i giovani d’oggi cercano invece fratelli maggiori che non trovano, l’ho potuto constatare dal sud al nord d’Italia. Siamo noi adulti a non percepire che ci stanno cercando. Per usare paradossalmente un’immagine risaputa, oggi sono i figli che alla sera aspettano che tornino a casa i genitori".

Allora serve proprio uno come Lucrezio che "annuncia cose inaudite", come dice il suo titolo, in Politica, Religione, Amore?

"Oggi tutto divide: il Covid, la guerra, la parola contestare è di difficile accezione, in principio c’è una parola per me molto più importante: incontro".

Non le pare sintomatico che questo suo incontro avvenga in apertura dell’anno di Pesaro Capitale della cultura?

"Trovo che sia stata una giusta candidatura. Ci sono evidentemente dei motivi se tutti coloro che ci vengono vogliono tornarci".

Ha qualche idea in proposito? "Credo che sia una città in cui città e campagna si sono fusi nella maniera migliore possibile, c’è un linguaggio comune che esula dalla politica. Pensi a famiglie come Scavolini che in tre generazioni sono passate dalla campagna alla città, c’è una identità simbolica che va dalla Benelli a Valentino Rossi". Cosa si auspica da questo anno per certi versi eccezionale?

"Il mio auspicio è che non si perdano di vista le tre S che ritengo elementi fondamentali di questa città: Solidarietà, Sport, Sostenibilità".

Si spieghi meglio.

"Detto nel linguaggio di Lucrezio occorre che accanto alla ‘urbs", che sono i muri, ci sia la ‘civitas’, un destino comune". Vediamo se ho capito bene il riferimento con l’Anno della cultura: ci vogliono luoghi fisici di incontro e ci vuole il coinvolgimento di tutti i gruppi culturali cittadini. Ma, scusi, secondo lei cos’è cultura?

"E’ l’incontro con la storia sapendo leggere il presente, colto è colui che sa leggere le stagioni; colto per eccellenza era il contadino che da questa lettura traeva i principi della sua vita". Bello, chissà se l’organizzazione della Capitale della cultura ha tenuto conto anche di questo. "Il mio auspicio è che identità e futuro di Pesaro vengano messi a fuoco e si cerchi di rispondere alla domanda: cosa resterà?". Se fosse Lucrezio come chiuderebbe?

"Che la testimonianza, altro elemento fondamentale, è cosa diversa dai testimonial". Grazie professor Dionigi, a domani sera.

f.b.