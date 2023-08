Dipartimento salute mentale: si muore dal caldo

Un intero stabile senza aria condizionata con pazienti giovani, adulti e anziani costretti a sopportare il caldo torrido che ha caratterizzato le scorse settimane e che proseguirà, seppur con temperature più accettabili, anche per tutta la prossima settimana. All’interno, solo ventilatori e un’area comune climatizzata dove il più delle volte i pazienti sono costretti a riposare, ammassati, per godersi qualche ora al fresco. È la situazione che si vive da un paio di anni nella struttura del Dipartimento per la Salute Mentale (Ast) in via Cesare Lombroso, dove gli stessi pazienti, la notte si lamentano per come possono, sono nervosi e faticano a riposare per via delle alte temperature che all’interno del complesso toccano, nelle giornate più calde, anche i 32 gradi. Molti di loro presentano non solo gravi disabilità psichiche, ma anche fisiche, come l’obesità, che finiscono per rendere la situazione ancor più invivibile. Un luogo che però è diventato come una seconda casa. Alcuni ci vivono da oltre 10 anni. A vivere in queste condizioni oltre 50 pazienti di differenti età, anche anziani e over 70, affetti da differenti patologie psichiche di diversa gravità. Con loro, circa 50 dipendenti che sopportano quelle temperature con anche dispositivi di protezione in viso come mascherine ffp2. Tutto questo considerando che le famiglie pagano una retta di 800 euro mensili.

g.m