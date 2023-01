"Dipendenti comunali, continua la fuga"

"Le sempre più numerose partenze dal Comune di Pesaro non possono stupire perchè conseguenza di anni di assenza di strategia efficace sulle politiche del personale". L’attacco di Dario Andreolli è piuttosto secco e molto informato.

"La riduzione dei dirigenti senza una nuova strategia organizzativa, la scarsa chiarezza sulla governance e zero concorsi interni hanno portato ad una evidente poca organizzazione della macchina e ad uno scarso coordinamento tra settori creando una profonda insoddisfazione del personale, sempre più attratto dalle proposte di altri enti e comuni come dimostrano le recentissime partenze. Costretti ad incarichi esterni – prosegue il consigliere di opposizione – per supplire alle mancanze creando ulteriore confusione sui ruoli ed incrementando costi. Molti settori comunali sono sotto organico, nonostante abbiamo una funzione strategica, specialmente in questo periodo storico. L’unico settore che non ha mai conosciuto crisi in questi anni è quello dello staff del Sindaco".

Dario Andreolli, consigliere comunale Lega, interviene sulle politiche del personale del Comune di Pesaro, che già aveva criticato durante la discussione del Bilancio di previsione 2023. "Sulla governance da anni si procede a tentativi per cercare un assetto organizzativo alla macchina amministrativa comunale senza mai trovare una soluzione definitiva. Si è cambiato continuamente la governance inventandosi persino formule bizzarre come quella dell’inserimento di un soggetto esterno (Aspes) all’interno del triunvirato di direzione. La riduzione drastica del numero dei dirigenti e l’aumento di posizioni organizzative in sostituzione dei compiti propri della dirigenza non ha prodotto i benefici sperati. Le azioni di "razionalizzazione" si sono tradotte talvolta in "disorganizzazione" comportando un’assenza di coordinamento tra le varie funzioni ed in vari settori. La stessa sovrapposizione tra la figura del Segretario Comunale – conclude Dario Andreolli – con la funzione di dirigente al Bilancio, aldilà dell’indiscusso valore del dottor Chianese, lascia molte perplessità".

"Non si vedono cambiamenti significativi all’orizzonte. Non possono stupire le numerose partenze di questi ultimi anni. In aggiunta alla disorganizzazione l’assenza di concorsi interni, ha comportato la mancata valorizzazione di alcune professionalità che hanno preferito accettare proposte di altri enti che in questo periodo non mancano. Che senso ha assumere giovani, formarli e poi non valorizzarne la crescita professionale? La fretta delle decisioni, le recenti invettive del sindaco (vedi Giugno 2022 sullo smart working) e la mancanza di organizzazione non sono certamente il miglior biglietto da visita per il Comune di Pesaro".