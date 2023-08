Dipendenti scuolabus "Pagato lo stipendio"

Interviene il Comune, attraverso l’assessore alla Crescita Camilla Murgia, sulla vicenda dei dipendenti della società Scoppio che ha l’appalto per gli scuolabus sia di Pesaro che di Fano. Interviene l’assessore per dire che proprio oggi (ieri,ndr) la società ha comunicato ai dipendenti di aver sostenuto il pagamento della mensilità di giugno". L’amministrazione fa saspere inoltre che ha un confronto costante con i dipendenti. "Ci siamo interessati – dice la Murgia – ed abbiamo analizzato la situazione per tentare di risolvere le criticità che interessano i dipendenti. Ci eravamo già sentiti con la ditta, che è stata selezionata con un bando regionale, e con le organizzazioni sindacali anche per la surroga che prevede dei tempi tecnici di evasione, dopo aver sollecitato l’azienda, già dalle prime settimane del mese a effettuare sia i pagamenti dello stipendio di giugno, che doveva essere liquidato a luglio e che quindi ha subito un ritardo di un mese, sia il Tfr che dovrebbe arrivare a fine agosto".