Dipinti e filmati che sorprendono . In Provincia premiati gli alunni-artisti

Premiati in Provincia i vincitori della 4^ edizione del concorso d’arte promosso dalla onlus Piattaforma Solidale. Con 96 opere presentate sul tema della solidarietà e dell’inclusione "contro ogni forma di violenza di genere o generata dall’utilizzo scorretto della tecnologia". L’iniziativa ha visto la partecipazione delle classi di Itet Bramante Genga, liceo artistico Mengaroni, liceo classico economico sociale-linguistico-scienze umane Mamiani, Istituto agrario Cecchi, tutte di Pesaro, Scuola del libro di Urbino, liceo artistico Nolfi Apolloni di Fano, liceo Artistico Preziotti-Licini di Fermo. La commissione ha valutato disegni, dipinti, incisioni, filmati, elaborati musicali, poesie, sculture e altri manufatti realizzati dai partecipanti. Si aggiudica il 1° posto nella categoria arti figurative l’alunna della 3H del Mengaroni Viola Muratori con l’opera ‘Tracollo’. "Una bambola rotta ai piedi di un uomo denuncia, con forza simbolica, la donna ridotta ad oggetto. L’eleganza apparente delle scarpe cela una crepa: metafora visiva di un potere corrotto." rimarca la giuria. Primo nella categoria poesia è l’alunno della 2Bt del Cecchi Tommaso Duchi. "Ha proposto una poesia delicata e profonda intitolata ‘La Pianta’, che con parole semplici e autentiche racconta il valore della cura disinteressata. La pianta è metafora di rispetto, libertà e amore non possessivo", evidenzia la giuria. Si piazza 1° nella categoria audiovisivo multimediale, la classe 3Am del liceo artistico Preziotti-Licini di Fermo, che "si è distinta con la realizzazione di 22 filmati, tutti meritevoli per contenuto, coraggio tecnica e forza espressiva". Seconda Aurora Raffaelli (3H Mengaroni); terza 2C scuola del Libro di Urbino con un lavoro di gruppo. Menzioni d’onore per la docente Chiara Francesconi e i suoi allievi del Mengaroni; Eleonora Alexsis (liceo Mamiani); Giovanni Ambrosio, Alex Parisi e Caterina Baldelli (Itet Bramante Genga); Francesco Fabbri, Pasquale Montella, Giacomo Ermellini, Nicolas Pari (Bramante Genga); 2B del Nolfi Apolloni con lavoro di gruppo; Diletta Grannò; Elisa Martinelli e Natasha Marcantoni (tutte del Preziotti Licini).

Luigi Diotalevi