Dipinti rubati: espositore pesarese ignaro

Un antiquario pesarese e due quadri trafugati 26 anni fa scoperti alla fiera di Parma che "tornano a casa" dopo oltre un quarto di secolo. Così i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona hanno recuperato San Biagio e Santa Lucia, oli su tela di fine Settecento scomparsi l’11 settembre 1999 dalla chiesa di San Biagio, a Pretorio di Todi. Durante la fiera antiquaria "Mercante in Fiera", i militari hanno notato il quadro raffigurante Santa Lucia esposto da un antiquario di Pesaro. Il controllo nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti ha confermato che si trattava di un’opera rubata. L’antiquario, ignaro della provenienza, ha consegnato spontaneamente il dipinto e la relativa documentazione di conto vendita, da cui si evinceva chiaramente che fosse all’oscuro della sua natura delittuosa, consentendo di risalire al fornitore. Su disposizione della Procura di Pesaro, i Carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione a carico della persona indagata per il reato di ricettazione di beni culturali, che aveva consegnato l’opera all’espositore e, nel corso della stessa attività, i Carabinieri hanno trovato anche l’altro quadro, San Biagio, rubato la stessa notte. Entrambi i quadri sono stati restituiti al parroco di Pretorio di Todi. Un’operazione che sottolinea ancora una volta l’efficacia dei controlli del Nucleo Tpc di Ancona e l’importanza della banca dati dell’Arma, strumento unico per il recupero dei beni culturali dispersi.