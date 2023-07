Dipinto di Boccioni da far risplendere, il restauro passa per Urbino

Nuovo ‘colpo’ per il laboratorio di restauro dell’Università di Urbino: dopo l’opera di Mario Schifano riscoperta proprio sotto le lenti d’ingrandimento dei restauratori urbinati alcuni mesi fa, nei giorni scorsi è giunta in ateneo un’opera quasi sconosciuta di Umberto Boccioni. La tavola di piccolo formato (circa 50 per 27 centimetri) è dipinta ad olio e si intitola ‘Beata solitudo e sola beatitudo’, dipinta dal pittore nel 1908, prima del periodo futurista che lo consacrò definitivamente, anche se purtroppo morirà a soli 33 anni nel 1916. "L’opera, custodita in una collezione privata di Bologna – racconta la docente di restauro di opere contemporanee Mariella Gnani – è giunta nel nostro laboratorio in vista di una mostra in cui verrà esposta da settembre a dicembre al museo della Fondazione Magnani Rocca a Traversetolo (Parma), interamente dedicata ai primi lavori di Boccioni. Nostro compito era studiare la tavola, che non si spostava da molti anni, e valutare l’idoneità all’esposizione temporanea. Per i nostri studenti è stato un momento emozionante: non capita tutti i giorni di toccare con mano un’opera così importante. Abbiamo effettuato alcune indagini strumentali e piccoli interventi di manutenzione, constatando un buono stato globale e scoprendo l’andamento delle pennellate di Boccioni, le sovrapposizioni, i ripensamenti. Si intuisce già quel vortice che sarà tipico della sua maniera futurista". L’occasione ha dato modo agli studenti di vedere anche qual è l’iter burocratico per i trasporti dei quadri, nonché le autorizzazioni e i permessi cui devono sottostare le opere tutelate dallo stato, anche se private. Il quadro tornerà a Urbino alla fine della mostra per verificare le condizioni ed apportare eventuali piccoli interventi.

Giovanni Volponi