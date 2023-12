Diplomati al Bramante nel 1972: la rimpatriata

Dopo la piacevole rimpatriata dell’agosto scorso, in cui erano però assenti tre amici di scuola, perché impossibilitati a presenziare, per ben giustificati motivi, i "ragazzi" che composero la classe 5ª B dell’istituto tecnico e commerciale "Donato Bramante" di Pesaro, appartenenti all’anno scolastico 19711972, si sono ritrovati di nuovo, felicemente, al ristorante-pizzeria da "Farina" di Pesaro. Questa volta, fortunatamente, erano tutti e 11 presenti e pronti per rievocare i tempi che furono. Pur essendo trascorsi ben oltre 50 anni dagli esami di Stato per il conseguimento del diploma di Ragioneria i "giovani" delle classi di nascita 1950195119521953 (perché c’erano alcuni.... ripetenti!), non hanno certo perso la verve e il brio di quel bel tempo andato. Vero anche che, a 70 anni ed oltre, purtroppo gli acciacchi si sono palesati in alcuni, ma non hanno affatto ridotto o affievolita la voglia di sorridere e di scherzare insieme. Eccoli tutti i partecipanti, in ordine alfabetico partendo dai cognomi come ai tempi dell’appello a scuola: Cella Bernardino, Chiacchio Domenico, Ercolessi Paolo, Fabbri Gianfranco, Fattori Claudio, Luchetta Aldino, Marchionni Stefano, Moretti Marcello, Rovelli Angelo, Ugolini Alberto e Vincenzi Gabriele. L’impegno preso da tutti loro è stato quella di rivedersi al più presto. Possibilmente entro l’estate 2024.