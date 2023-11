Il piccolo genio, diplomato un anno prima ora va alla Sapienza: "La Fisica il mio sogno"

Pesaro, 1 novembre 2023 – Una passeggiata in centro, un pezzo di pizza Rossini da gustare lentamente. Sono state le ultime ore a Pesaro per Leonardo Granuzzo che alle soglie dei 17 anni, è pronto a partire per Roma dove ha iniziato l’Università La Sapienza e la Scuola superiore di studi avanzati (Sas).

Leonardo Granuzzo andrà all'Università a Roma a 17 anni

E’ un paio di anni in anticipo rispetto ai suoi coetanei perché la maestra in terza elementare, così i suoi professori di fisica e matematica al liceo Marconi, si sono accorti della sua intelligenza vivissima, da coltivare con cura e con molti più stimoli del normale.

"E’ stato fondamentale per nostro figlio trovare insegnanti che gli hanno trasmesso la passione per la conoscenza e in particolare per la fisica spingendolo in questo percorso che potrebbe regalargli la soddisfazione che merita" dice mamma Francesca, mentre guarda tra l’orgoglioso e il timoroso quel suo ragazzo precursore dei tempi.

"Mamma è spaventata – ride Leonardo –: deve trovare un appartamento libero a Roma". A Leo invece i cinque anni di università e di Sas, con vitto, alloggio e un piccolo stipendio saranno pagati dall’ateneo romano.

I genitori, consulenti informatici, hanno optato per prendere un appoggio a Roma e seguire almeno il primo volo: "Lui è ancora minorenne, mentre Roma è la città eterna – continua mamma Bertini –: almeno per questo primo anno sono più tranquilla così".

Chiediamo a Leo se è contento di portarsi dietro i genitori: "Dai, sì – dice –. E’ bravissima a cucinare la Rossini e poi l’ho vista eccitata per le tante iniziative culturali. A Roma c’è di tutto".

Se sul suo curriculum scolastico c’è scritto "plusdotato", per amici, parenti ed insegnanti, Leo è semplicemente un ragazzo intelligente, molto intelligente e diciamolo pure, un genio. Lui non se ne cura: fino ad oggi il suo unico cruccio è stata la noia.

"Vorrei laurearmi in fisica quantistica – osserva –, ma è tutto da vedere. La mia passione la devo ai miei insegnanti Michela Campana, Giorgia Nardini e Federico Rulli che mi hanno trasmesso il gusto per questa materia". Per arrivare dove è, Leo ha affrontato quarta e quinta superiore in un solo anno e, per meriti, ha dato la maturità a luglio. Dopo un paio di settimane di riposo ha provato le selezioni tra 200 candidati, riuscendo. Se sarà in grado di tenere la media alta, arriverà, al quarto anno, a lezione di fisica teorica con il premio nobel Giorgio Parisi. A guardare il programma della Sas, si capisce che sarà un tuffo profondo nello scibile umano. "Elements of quantum computing; Materials under Extreme Conditions using Synchrotron Radiation; Geomatica e Geoinformazione; Leopardi e la semantica della modernità; Medicina Rigenerativa: riflessioni su mitologia, pratica medica, implicazioni etiche e scelte politiche...”

Ultimo morso al trancio di pizza e qualche aneddoto sulla sua infanzia. Su tutti un paio, entrambi avvenuti in America dove il babbo, Claudio, va spesso per lavoro. "Iscrissi Leo ad un summer camp di robotica per ragazzi, organizzato dalla Nasa – dice –. In team con un ragazzo francese, arrivarono all’ultimo giorno, in netto svantaggio. Per rimontare con una sola prova, gli altri avrebbero dovuto prendere zero punti. Purtroppo si mise male perché Leo e il francese non sapevano nulla di circuiti elettronici, mentre l’ultima prova prevedeva di realizzare proprio un circuito".

Come è finita? Più che l’ingegno Leo ha aguzzato la vista, accorgendosi, su un angolo della scatola della presenza di uno schema di esempio. "L’ho usato; il circuito ha funzionato e noi abbiamo vinto". Morale della favola? "Osservare aiuta". E il secondo passo? "Importante è avere immaginazione" conclude Leo che in camera conserva ancora una bacchetta magica, presa al Parco della Universal dedicato ad Harry Potter.