“Dire Straits“, icone della musica da raccontare alle generazioni

E’ dedicata ad uno dei gruppi più iconici degli anni Settanta-Ottanta il pomeriggio di domenica allo spazio Webo di via Gagarin. Protagonista, a partire dalle 18, sarà infatti la musica dei Dire Straits. Un concerto-conferenza che gode del patrocinio del Comune di Pesaro e che si inserisce nell’ambito degli eventi organizzati dell’associazione culturale Seventy Mood che questa volta torna con il primo appuntamento del nuovo programma intitolato da quest’anno Rock Celebration. La nuova stagione di eventi, che gli stessi organizzatori definiscono nella formula live&talk, partirà dunque con l’omaggio ai Dire Straits e al celebre ed ancora attualissimo album Brothers in Arms che ha appena compiuto 40 anni. Quinto disco della band con le sue oltre 30 milioni di copie vendute rimane uno degli album più venduti nella storia della musica. È stato uno dei primi album a essere stampato su compact disc con registrazione digitale, oltre alla classica distribuzione su vinile e conteneva successi come Money for nothing; Walk of life; So far away. E’ stato l’album più venduto in assoluto durante gli anni Ottanta nel Regno Unito. I Dire Straits ci erano arrivati di una carriera ricca di successi. Ma con Brothers in arms il successo supera ogni più rosea previsione.

"E quello di domenica – si legge nelle note di sala – sarà un vero e proprio viaggio, con aneddoti, curiosità e retroscena, alla scoperta del mondo musicale, artistico e personale di una band e del suo leader che hanno scalato le vette delle classifiche mondiali. Pur sfuggendo alle luci della ribalta la band ha preferito tenere un profilo discreto preferendo presentarsi come gruppo di “operai“ della musica, attenti agli aspetti tecnici e musicali, piuttosto che alle luci della ribalta".

Edoardo Mensitieri dialogherà con Giancarlo Passarella, noto critico musicale che ha sviluppato un fortissimo legame e rapporto di stima con i Dire Straits e in particolare con Mark Knopfler scrivendo numerosi libri tra cui la biografia Solid Rock. La parte live dello spettacolo vedrà l’Orchestra elettrica con Michele Panzieri (chitarra e voce), Alessio Raffaelli (tastiere), Andrea Giaro (basso) e Michele Tagliatesta (batteria), che reinterpreteranno alcuni dei più grandi successi dei Dire Straits. A completamento della serata sarà cura dello stesso biografo della saga dei Dire Straits e padre dei loro fan club in Italia, una piccola mostra. Ingresso libero con consumazione obbligatoria. Per info e prenotazioni tel 339 7440931.

c. sal.