Direzione Pd: ritorna anche Luca Ceriscioli

Discontinuità e unità sono le parole chiave che hanno contraddistinto la relazione della neo segretaria Chantal Bomprezzi alla prima riunione della direzione regionale del Pd Marche: "Discontinuità rispetto a un partito del passato sin troppo chiuso e distante dall’opinione pubblica, poco coraggioso sulle scelte di campo da abbracciare, litigioso sui giornali". La segretaria ha esordito sottolineato innanzitutto il risultato straordinario delle Primarie del 26 febbraio con venticinquemila marchigiani votanti. "Il Pd Marche si caratterizzerà lungo 3 direttrici strategiche: il lavoro, la lotta alle disuguaglianze, la sanità pubblica. Queste missioni dovranno rappresentare il fulcro dell’azione politica di un partito come il nostro: progressista, ambientalista, europeista".

La segretaria ha quindi presentato le azioni da mettere in campo su ciascuno dei 3 temi: "Il lavoro viene prima di tutto – ha assicurato Bomprezzi – e il mercato del lavoro delle Marche è caratterizzato da rapporti di lavoro precari e di breve durata, questo ha fatto perdere la fiducia di troppe persone nei confronti delle istituzioni. Dobbiamo darci da fare su questo fronte. Lottare contro ogni disuguaglianza deve essere un imperativo – ha detto –. Infine il terzo punto al centro dell’agenda politica sarà quello sulla sanità pubblica. Si sono ridotti drammaticamente medici, mezzi e risorse. Rispetto a questo, non vi è nessuna iniziativa per il contenimento dei tempi di attesa, per le prestazioni ambulatoriali, diagnostiche e per gli interventi chirurgici".

Inseriti nella direzione regionale Pd l’ex governatore Luca Ceriscioli, Francesco Borioni (in rappresentanza di Articolo 1) e Michele Franchi (sindaco di Arquata). Da segnalare che tra i coordinatori delle aree tematiche c’è tra gli altri l’esperto ed ex dirigente sanitario Claudio Maffei per il settore Sanità.