Una vita per lo sport, da dirigente prima, da collaboratore della Procura federale della Figc poi. Incarico tuttora in essere. In mezzo una lunga carriera professionale nel mondo bancario e nel settore della consulenza aziendale. Maurizio Paruccini, cantianese doc nato il 6 luglio 1954, è tra i finalisti del concorso "II cittadino dell’anno". Lo abbiamo incontrato colloquiando a 360 gradi, partendo dall’amato pallone.

Quale è stato il momento più importante nelle vesti di dirigente?

"Il periodo alla Cagliese in qualità di direttore generale. Raggiungemmo il quinto posto in Serie D portando Cagli a essere un punto di riferimento per il movimento calcistico della zona, non solo dell’entroterra pesarese. Ricordo poi con piacere l’esperienza di Fano, sempre come dg. Centrammo i play off di serie C2. Ma non dimentico anche la lunga trafila nella Cantianese, piccola realtà che si è fatta largo in Promozione sfidando con orgoglio compagini blasonate come la Vigor Senigallia, l’Osimana e addirittura l’Ancona. Resteranno indelebili la semifinale di Coppa Italia con i dorici e le partite giocate al Del Conero".

Oggi il suo impegno è in seno alla Figc. Di cosa si tratta?

"Da due anni sono tesserato in Federazione con l’incarico di collaboratore della Procura federale. Nell’ambito del calcio professionistico sono chiamato per controlli in occasione delle gare, controlli amministrativi e controlli generali sull’operato delle società. Ma, su apposite segnalazioni, anche per situazioni particolari riguardanti il mondo dilettantistico. Una bella e gratificante esperienza in giro per l’Italia".

Dal versante sportivo a quello professionale, Paruccini si racconta così: "Sono stato direttore della Banca dell’Adriatico e poi di Banca Intesa nelle sedi più importanti del nostro territorio. Oggi invece sono un consulente aziendale per operazioni sul capitale, in modo particolare nel settore finanziamenti corporate che comprende tutte le decisioni di natura finanziaria che le aziende devono prendere. Con questa attività, che viene esercitata quasi nella totalità con le aziende dell’entroterra pesarese, l’obiettivo è di tutelare a livello economico il territorio di mia competenza. Questo mi ha portato a sinergie importanti con tante aziende non solo dal punto di vista lavorativo. Ad esempio, nella recente alluvione che ha colpito Cantiano, sono riuscito a tessere con talune realtà produttive una rete di solidarietà che ha portato queste ultime a donare cucine, attrezzature, stivali e altro materiale occorrente per coloro che hanno pagato un forte dazio all’evento calamitoso. Questo aspetto è stato per me molto importante".

Amedeo Pisciolini