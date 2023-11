Diritti e doveri, dal 1848 ad oggi. La lunga marcia delle donne

Una recente serie televisiva ha dato notorietà a Lidia Poët, una ragazza piemontese colta e intelligente, di famiglia valdese, nel 1878 si iscrisse a Giurisprudenza a Torino e nel 1881 vi si laureò; superò l’esame di abilitazione e a quel punto chiese l’iscrizione all’ordine degli Avvocati. Iscrizione respinta, sebbene un articolo dello Statuto albertino proclamasse l’eguaglianza di tutti i "regnicoli" (sono gli italiani sudditi dei Savoia, perché sussistevano, secondo i giudici delle "inegualità naturali" fra i sessi che non potevano superare la norma statutaria "formale e astratta").

Questo e altri casi narra Marco Severini nel suo ultimo libro "Le fratture della memoria. Storia delle donne in Italia dal 1848 ai nostri giorni", di cui si parla domani alle ore 17,30 nella sala convegni palazzo Ciacchi (via Cattaneo, 34) nell’ambito della serie “Pesaro Storie“ proposta dalla Società pesarese di studi storici; l’autore converserà con Lidia Pupilli, studiosa di storia politica dell’Otto e Novecento e di storia delle donne, direttrice scientifica dell’Associazione di Storia Contemporanea. L’opera ricostruisce gli ultimi 175 anni di storia delle italiane e genera nel lettore la consapevolezza di quanto sia stato lungo, complesso e dibattuto il cammino che ha portate le donne nella vita pubblica, fino a una modernità ancora non soddisfacente.

L’autore alterna analisi a sintesi, propone riflessioni storiografiche di ampio respiro e un approccio bio-prosopografico, per esempio narrando le vicende di Teresa Labriola, che nel 1900 ottenne la libera docenza in Filosofia del diritto ma già nella prima lezione fu interrotta dagli schiamazzi del pubblico e anche più tardi avrebbe visto in vario modo contestata la sua carriera universitaria. "Le fratture della memoria" pongono insomma attenzione al cammino dell’emancipazione e dell’identità femminile, dal Risorgimento alla Grande guerra, dal Fascismo alla Resistenza e alla Repubblica. Raggiunta la quale, peraltro, e nonostante la parità sancita dalla Costituzione, molto resta da fare perché l’eguaglianza dall’empireo dei grandi principi si realizzi nella vita quotidiana. Senza perdere mai di vista l’intento di ricostruzione d’insieme, l’opera insiste sul rapporto tra le italiane e la Storia: un rapporto essenziale per chi cerca nella conoscenza del passato utili chiavi di lettura per il presente. Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata.

È autore di numerose pubblicazioni che vertono, principalmente, sulla storia politica, sulla storia delle donne e su quella odeporica.