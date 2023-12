"Diritti in gioco" in biblioteca

Oggi pomeriggio, dalle 17, alla biblioteca ‘Quinto Bruno Bacchiocchi’ di Orciano, si terrà l’iniziativa ‘Diritti in Gioco!’: giochi e letture per bambini per riflettere sui diritti dell’infanzia per bimbi e bimbe dai 4 ai 7 anni. L’appuntamento, organizzato da ‘L’Africa Chiama’ con Cometa Biblioteche e il Comune di Terre Roveresche, si inserisce nel progetto ‘Mosaico di culture, tessere di pace’ cofinanziato dalla Regione. Partecipazione libera e gratuita, con prenotazione consigliata allo 0721.865159 e all’indirizzo info@lafricachiama.org.