Diritto allo studio: la Regione taglia 4 milioni di euro

Alla voce “diritto allo studio universitario“, nel bilancio di previsione regionale, mancano all’appello 4 milioni di euro: un quinto di risorse in meno rispetto al passato. Il dato stona con le parole scelte dal Presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno, dal momento che la contrazione dei trasferimenti regionali va a restringere, invece di garantire la sostenibilità degli studi come al contrario auspicato dal Presidente della Repubblica. Soprattutto perché la maggior parte delle risorse trasferite dalla Regione, Erdis – l’ente che gestisce i servizi per il diritto allo studio di tutti gli atenei marchigiani e degli Istituti di alta formazione come Conservatori e Accademie di Belle Arti –, le impegna per alleggerire, proprio i costi di alloggio e mensa. Abbiamo cercato l’assessore Chiara Biondi per sapere le ragioni della contrazione: in attesa del riscontro abbiamo raccolto i commenti degli studenti, rappresentati da Giovanni Alvarez, presidente del Consiglio studentesco e di Maura Magrini, presidente di Erdis. Alvarez è allarmato dalle ricadute. "E’ un dato che purtroppo ci era stato preannunciato – osserva Alvarez – . Con Erdis c’è piena collaborazione. Non è lo stesso con la Regione, la quale da tempo non si interessa alle sorti del diritto allo studio.

Meno risorse e meno servizi a sostegno degli studenti, riducono l’ appetibilità delle sedi universitarie marchigiane che al pari di altri atenei italiani risentono dell’aggressiva concorrenza delle università telematiche. Penso al caroaffitti che è un ostacolo concreto per chi vuole studiare in Ancona, a Camerino, a Macerata. Urbino, grazie alla diffusione della cedolare secca, ancora si difende, ma altrove il costo dell’alloggio può essere proibitivo e la telematica diventa un’alternativa. Se si vuole invece difendere il modello dell’Università libera, il cui valore aggiunto è nelle relazioni e nelle competenze acquisite grazie all’interazione culturale in presenza, è necessario attuare una politica di calmierazione dei costi e che invece di comprimere, aumenti i servizi. Penso al pesante nodo dei trasporti e dei collegamenti con la tratta ferroviaria di cui Urbino risente fortemente. Attraverso la Conferenza dei rettori, la Crui, abbiamo cercato una interlocuzione con la Regione che ha preferito però fare orecchie da mercante". A fronte del taglio, Magrini ha avuto rassicurazioni orali: "La Regione ha assicurato che alla prima variazione del Bilancio 2024-2026 verrà effettuata una verifica dei fabbisogni e verrà realizzata una variazione integrativa per garantire l’erogazione di tutti i servizi, senza soluzione di continuità e con il medesimo livello qualitativo". Ad oggi Erdis per il 2024 può contare su 16 milioni di euro.

Solidea Vitali Rosati