"Diritto allo studio non tutelato"

"Crediamo che in questo momento il diritto allo studio non sia tutelato – dice Giada Rozzi, 19 anni, studentessa che fa parte della Rete degli Studenti Medi –. Abbiamo organizzato questo sciopero dopo che una finestra è crollata su due nostri compagni e in passato era già accaduto, perché sempre un infisso, qualche tempo fa, era caduto a terra colpendo uno scooter. Per quanto tempo si deve andare avanti così? Fino a che non succederà qualcosa di grave? Non ci stiamo, non vogliamo che accada un fatto irreparabile e crediamo che gli studenti del Campus non possano continuare a frequentare luoghi così fatiscenti col rischio che succeda qualcosa da un momento all’altro".