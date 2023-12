Diritto di asilo. La Regione vuota le tasche. Contributi per 3 milioni

di Solidea Vitali Rosati

Cambio di passo della Regione sull’infanzia: dall’anno prossimo raddoppieranno i contributi regionali a favore del segmento 0-6 anni. A spanne, a sostegno delle famiglie marchigiane con prole, le risorse spendibili per potenziare il servizio dei nidi e dell’infanzia passeranno dallo storico 1,5 milione di euro ai 3 milioni di euro del 2024. A confermare che il provvedimento - prodromo della prima variazione di bilancio regionale dell’anno 2024 - sarà portato oggi in giunta è l’assessore regionale Francesco Baldelli. "Noi raddoppiamo le risorse per nidi e le scuole d’infanzia - ha detto -, mentre altri hanno lasciato per troppo tempo sole le famiglie marchigiane con figli piccoli a carico. Il cofinanziamento regionale del fondo nazionale 0 - 6 anni, infatti, passerà dal 25% al 50%, con fondi destinati direttamente dalla Regione Marche, a vantaggio delle famiglie marchigiane e dei nostri bambini. Alla politica degli annunci preferiamo quella dei fatti. Le polemiche strumentali le lasciamo fuori dalla porta".

L’annuncio che ciò sarebbe accaduto è stato fatto, prima di Natale, dal governatore Acquaroli e dall’assessore Biondi in Consiglio regionale. Gli amministratori sono stati spronati dalla consigliera Micaela Vitri (Pd) la quale, nel leggere le 500 pagine di bilancio previsionale, è saltata sulla sedia quando ha visto che per lo 0-6 anni, nel bilancio regionale, c’erano zero euro. "Come è possibile?" ha chiesto in aula Vitri, presentando immediatamente un emendamento perché risorse fondamentali per i Comuni fossero inserite nuovamente e non stralciate. Rispondendo a Vitri che chiedeva conto dell’ammanco, pronta a dare battaglia, Biondi e Acquaroli hanno disarcionato la consigliera spiegando che la Regione non solo metterà i soldi a sostegno dello 0-6, ma che questi verranno raddoppiati dal 2024.

Contemporaneamente il dibattito regionale ha avuto un’eco in Consiglio comunale a Pesaro. "Zero euro metterà la Regione per i nidi" ha stigmatizzato il sindaco Ricci, replicando all’opposizione, stufo di essere criticato perché a detta dei consiglieri d’opposizione Pesaro non fa abbastanza per supportare i servizi educativi. "E no sindaco è male informato - ha replicato Andreolli -. Dalla Regione i soldi ci saranno e saranno il doppio. Nel previsionale non ci sono perché il finanziamento della fascia 0-6 anni non avverrà più tramite i fondi di bilancio regionale, ma attraverso l’utilizzo dei fondi sociali europei. Ciò permetterà di attingere a serbatoi e somme più consistenti rispetto a quelli del bilancio ordinario che ha restrizioni più marcate". Vitri e l’assessore comunale Camilla Murgia hanno commentato: "Accolte dalla Regione le nostre richieste per la fascia 0-6 anni - hanno detto -. Ora non si perda tempo e si mettano subito i Comuni in condizione di programmare i servizi. Con due anni di ritardo le Marche si adeguano agli stanziamenti di altre Regioni vicine, o meglio, così la Giunta Acquaroli ha comunicato in aula". Indignata la replica di Andreolli: "Vitri, Murgia e Ricci ora girano la frittata a loro piacimento, nonostante l’allarmismo sull’azzeramento dei fondi 0-6 anni sia risultato infondato. Non è per merito della coppia Vitri- Murgia che ciò accade, ma da mesi la giunta Acquaroli opera senza clamore a questa importante riforma, raccogliendo ai tavoli di lavoro le esigenze dei tanti amministratori locali a favore delle famiglie".