"Disabile ’fuori gioco’? Venga qui, è il benvenuto"

FANO

Chiusa la ‘porta’ del Basket Rovere di Orciano, si potrebbe aprire il ‘portone’ del Booom Baskin di Pesaro. Il 15enne disabile, affetto da una rara patologia, non ammesso a giocare nella squadra di Terre Roveresche che si allena nell’ex bocciodromo di Orciano, sarà contattato nei prossimi giorni dall’allenatore del Booom Baskin per organizzare la trasferta pesarese. "E’ molto importante che mio figlio – fa presente il padre Raffaele Forino – si inserisca in una realtà sportiva. Vediamo come si evolverà la situazione".

A contattare il genitore, dopo aver letto la storia sul nostro quotidiano, è stato Aldo Monti, grande sostenitore del Booom Baskin, realtà sportiva che conosce molto bene. "Sono stato colpito – afferma Monti – da questa vicenda ed ho voluto contattare personalmente il padre del 15enne per invitarlo a Pesaro. Il Baskin è uno sport inclusivo, concepito in modo che tutti siano determinanti e dove la disabilità non esiste. Ho visto ragazzi che non muovevano un passo correre e fare cose meravigliose". Forino per il bene del figlio è disposto anche ad accompagnare quotidianamente il ragazzo a Pesaro. Va anche detto che ci sono altre squadre di Baskin in diverse città della provincia, compresa Fano.

Per il genitore del 15enne rimane l’amarezza che dalla società di Terre Roveresche non ci siano stati ripensamenti e non si sia fatto sentire più nessuno, né l’allenatore né i dirigenti della società, neppure a distanza di giorni. "Purtroppo – commenta Forino – questa è la normalità".

Dal vicesindaco di Terre Roveresche Lucia Borsini, che sull’episodio ha subito preso le distanze affermando che "inclusione è la parola d’ordine dell’Amministrazione comunale", è arrivata la proposta di partecipare agli allenamenti della locale squadra di rugby. Un’ipotesi che la famiglia sta valutando per verificare se il rugby sia lo sport a cui aspira il figlio. Al termine di tutta questa vicenda rimane l’esposto che il padre del giovane ha presentato in Comune, attraverso un legale perché l’episodio non sia archiviato e dimenticato. In quel documento, presentato lo scorso 19 ottobre, Forino ha ricostruito l’accaduto e cioè "l’esclusione del ragazzo dall’attività sportiva poiché il minore, durante gli allenamenti avrebbe dovuto avere un supporto tecnico, cosiddetto di uno ad uno. Nello specifico avrebbe dovuto essere affiancato per tutte le attività da un istruttore che lo avrebbe dovuto seguire personalmente".

"L’esposto – prosegue Forino –, con enorme sofferenza e delusione, vuole evidenziare l’atteggiamento ‘discriminatorio’ subito dal minore, che dovrebbe essere accolto con cura ed amore per essere indirizzato nello sport". In sostanza Forino chiede all’Amministrazione comunale di Terre Roveresche di avviare "una istruttoria interna per accertare le criticità esposte e per evitare che in futuro la stessa situazione si possa ripetere nei confronti di altri minori, cosiddetti fragili". Nel documento si pone l’accento anche sui riflessi che l’episodio ha avuto "sul nucleo familiare e sul minore che ad oggi non riesce a capire le ragioni della sua esclusione".